Hablame de amor: Ella quiere ser madre y yo no, ¿qué hacemos?

Foto: Pixabay

En su columna semanal Hablame de amor el psicólogo Ruben Campero analizó la siguiente historia de pareja:

Eugenia y Santiago se conocieron rondando cada uno los 30. Se pusieron de novios, a los dos años se fueron a vivir juntos y eligieron el concubinato. El casarse, el dejar su vínculo de pareja establecido en papel, no era un plan que entusiasmara a ninguno de los dos. Lejos estaban de imaginarse planeando una boda. La idea de tener hijos, en cambio, no estaba tan clara.

Al comienzo de la relación, y los primeros años de pareja, la descendencia no resultaba un tema de interés. A cada uno le gustaba su vida de a dos, y la independencia de cada uno. Sin embargo, a los cinco años de estar juntos, Eugenia empieza a sentir que quiere ser madre. Charlan con Santiago de la posibilidad de ser padres, pero analizan sus circunstancias de vida – el trabajo, la casa, los ingresos – y concluyen entre ambos: “Para más adelante”.

Dos años pasaron y Eugenia volvió a manifestarle su deseo de ser madre a Santiago. Y en esta oportunidad, advirtiendo su edad y por ende, su reloj biológico. Ella tenía 37 años, y no quería seguir postergándolo más.

Él, en cambio, no está convencido de traer un hijo a este mundo. Cree que no se le dan los niños, que puede cometer los mismos errores que sus padres, y no se imagina en el rol de padre. Ama a Eugenia y está enamorado de ella, y no quiere que el vínculo de pareja se rompa. ¿Cómo afrontar esta situación?