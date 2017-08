Sanguinetti: Betingo “no cometió ninguna ilicitud”

Foto: Radio Carve

El expresidente Julio María Sanguinetti señaló a Inicio de Jornada que es “una injusticia” lo sucedido con su hermano y dirigente de Peñarol, Andrés “Betingo” Sanguinetti, sobre quien pesa un pedido de de extradición por parte de Andorra.

El dirigente de Peñarol fue detenido por Interpol y llevado a declarar ante el juzgado penal de 8° turno luego de ser involucrado en los casos de coimas de los que participó la constructora brasileña Odebrecht. Luego de pagar una fianza, “Betingo” Sanguinetti fue liberado.

“Es una injusticia que lo citen a de este modo compulsivo; no cometió ninguna ilicitud. Es un muchacho serio y decente”, subrayó. “Mi hermano era funcionario de un banco de Andorra, no era ni jerarca ni gerente ni nada. Era un tercer escalón y no tenía ni capacidad de abrir cuentas. El propio brasilero de Odebrecht dice `nunca le dimos un dólar a Sanguinetti`”, afirmó.

Sanguinetti se mostró “tranquilo” y aseguró que hace dos meses su hermano quiso ir a declarar, pero el abogado prefirió esperar.

En el plano político, afirmó que “el mérito del Frente Amplio es no hacer lo que predicaba” y continuar con la misma línea que los gobiernos anteriores.“El Frente Amplio abandonó todo lo histórico y por eso sobrevive”, concluyó Sanguinetti. Como ejemplo citó que las principales inversiones que hoy sostienen el crecimiento económico provienen de políticas aplicadas por el Partido Colorado como: las inversiones están en zonas francas y el desarrollo de la forestación.

“Vázquez, (Danilo) Astori y (Rodolfo) Nin Novoa impiden que no nos lleven a Caracas”, afirmó en referencia al gobierno chavista. “Medio Frente Amplio no es democrático todavía duda de que el chavismo no es democrático”, indicó.

“Vázquez está hoy prisionero, todo le cuesta. Estuvieron un mes para sacar a un director de Hospital”, opinó en alusión al comunista Andrés Toriani. Sobre el gobierno de Mujica, dijo que “las contradicciones se arreglaban con el dinero de la bonanza”.

Consultado sobre el Partido Colorado, Sanguinetti reconoció que “se produjo un vacío de liderazgo” con la renuncia del senador colorado Pedro Bordaberry.