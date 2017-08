Larrañaga: “Es evidente que Vázquez aplicó la ley de marihuana a regañadientes”

Foto: Radio Carve

El senador nacionalista Jorge Larrañaga opinó en Inicio de Jornada que “al Frente Amplio le falta un GPS ideológico”, dado que quiere defender a la clase media y coloca más impuestos.

“Dicen defender a los trabajadores y defienden a las corporaciones y multinacionales”, insistió en la misma línea. En ese marco, concluyó que “la izquierda se quedó sin revolución”.

Según dijo, a pesar de los 13 años de crecimiento económico, la infraestructura, educación y salud “son un desastre”. A eso agregó: “El gobierno uno ve que es un relajo por la improvisación”.

Con respecto a la marihuana, afirmó que “todo el mundo sabe que Vázquez aplicó la ley de marihuana a regañadientes”. “Es evidente que el grito del viejo (Mujica) le llegó”, acotó.

“Yo no quiero hablar más del tema Sendic, quiero hablar del empleo”, subrayó Larrañaga. A futuro, entiende que “los blancos tienen que impulsar un gobierno de coalición”. Además opinó que no defenderá ideas neoliberales y se manifestó en contra de algunas políticas aplicadas en la década del 90. “No van a volver las ideas neoliberales, no lo vamos a permitir”, subrayó.

En tanto, anunció que juntará firmas por el plebiscito de inclusión financiera que promueven algunas cámaras empresariales.