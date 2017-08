Industrias ofrecen valores que el mercado “no valida” y “se dificultan los negocios”

Foto: El País

El mercado de haciendas transita una semana con características similares a la anterior, las industrias “pretenden niveles de precios que el mercado no valida todavía”, explicó en Valor Agregado en Carve Gustavo Basso, consignatario de ganado de Florida.

Durante las últimas semanas se ha producido un ajuste bajista en los valores “que ha sido violento” pero el permanente intento de desvalorizar los animales por parte de los frigoríficos “logró que se frenen las pocas operaciones que se venían concretando”, dijo el empresario.

Basso aseguró que las industrias pretenden comprar novillos especiales entre US$ 3,05 y US$ 3,10, pero “no se venden” y tienen una “dificultad sensible en la concreción de negocios”. Mientras que las vacas, con un mercado más liberal y menos presión en los valores; se ubican en US$ 2,90. Explicó que las carcasas más pesadas están por encima de esa referencia y las más livianas por debajo.

Ayer la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) publicó los precios promedios de las haciendas gordas comercializadas en la semana pasada. Con una leve caída en todas las categorías, los novillos cotizaron US$ 3,14, las vacas US$ 2,92 y las vaquillonas US$ 3,04.

En todos los casos, las entradas continúan inamovibles para principios de septiembre como se manejaba algunas semanas atrás. Según Basso, habla a las claras que las industrias no pudieron sumar nuevos negocios a los precios ofrecidos en las últimas jornadas.

