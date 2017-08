Calzada sobre fallas en venta de marihuana: “No hay que buscar culpables”

Foto: WordPress.com

El exsecretario de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, dijo Inicio de Jornada que “nunca estuvo arriba de la mesa el cierre de cuentas bancarias” a farmacias que vendan marihuana.

“No hay que buscar culpables en esto, sino soluciones”, subrayó Calzada en referencia a una posible salida que está buscando el Ministerio de Economía. “Lo que hay que hacer es encontrar la vuelta para poder seguir adelante con la ley”, opinó.

“Ayer Pepe (Mujica) me nombró incluso algunos amigos me dijeron ´el viejo te mató´y yo no creo absolutamente en eso”, afirmó Calzada.