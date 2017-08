“Exor no cobró ni un centavo de Ancap”, aseguró Alejandro Steineck

Foto: El Observador

El representante de la firma Exor en Uruguay, Alejandro Steineck, aseguró a Inicio de Jornada que la empresa “no cobró un centavo de Ancap”. “Exor no es una empresa de papel o de cartón que se armó para la ocasión y no propuso una intermediación en el sentido clásico de acercar las partes y cobrar una comisión”, afirmó el titular de la compañía.

En todo momento, señaló que Exor “asumió un negocio a su propio riesgo”. “Ancap le debía US$ 800 millones a Pdvsa y la oposición la criticaba por eso. Ancap tenía la voluntad de pagar la deuda y obtener una quita. Lo que se buscó fue un instrumento financiero”, explicó. Según dijo, a Exor lo introduce en la negociación Pdvsa, para obtener una quita de lo adeudado.

Además, negó que su cargo de director Terminal Cuenca del Plata fuera incompatible con su función en Exor. “Ser director no me genera ningún impedimento ni legal ni ético. No acepto reproches éticos, porque no cometí ninguna falta ética”, afirmó Steineck.