Mercado de haciendas gordas “va tendiendo a lograr un equilibrio”

Foto: El País

“Todavía no estamos en un mercado con estabilidad, pero la situación va tendiendo al equilibrio”, comentó en Valor Agregado en Carve Alejandro Zambrano, director de Zambrano & Cía.

El empresario dijo que algunas empresas “continúan proponiendo valores por debajo a los que se negocian”. Actualmente las referencias de precios están entre US$ 3,05 a US$ 3,10 por novillos y US$ 2,85 a US$ 2,90 por vacas en cuarta balanza.

“Cuando las industrias proponen valores menores no logran comprar animales”, mientras que “los productores que aspiran precios por encima de estos no pueden concretar ventas”, explicó Zambrano.

La actividad de faena, que se ubicó en 40.391 cabezas en la última semana, es “importante para la época” aunque cuenta con una cantidad destacada de animales que provienen de convenios acordados previamente.

El rematador aseguró que es necesario mirar qué puede ocurrir con el mercado en las próximas semanas cuando empiezan a mermar los animales de encierro; además de tener en cuenta el comportamiento del mercado internacional de la carne para que la demanda “cinche” y “vuelva al dinamismo de los últimos dos meses”.

