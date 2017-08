Precio promedio de los lácteos en Fonterra bajó 2% en agosto

Foto: El País

El precio de los lácteos en Fonterra acumuló una nueva caída. Durante la segunda licitación del mes se comercializaron 32.260 toneladas a un valor medio de US$ 3.339 por tonelada, una baja de 0,4%. Sumado al remate anterior, la caída total de agosto fue de 2%.

Sin embargo, en los últimos diez remates de la plataforma neozelandesa la referencia de precios logró un aumento de 9,1%. Durante ese periodo, 4 de abril al 15 de agosto, la suba más significativa se concretó en la primera venta de mayo con una valorización de 3,6%.

La leche en polvo entera, principal producto exportado por Uruguay, continúa sufriendo pequeñas alteraciones al alza y baja, manteniendo una estabilidad del valor por encima de los US$ 3.100 por tonelada. La última referencia es de US$ 3.143 por tonelada, lo que significa un leve ajuste bajista de 0,6%.

En el resto de los productos, la leche en polvo descremada subió 0,3% (US$ 1.968 por tonelada), el queso Cheddar 1,4% (US$ 4.005 por tonelada) y la caseína de cuajo 2,9% (US$ 6.255 por tonelada). Mientras que la manteca cayó 1,3% (US$ 5.735 por tonelada).