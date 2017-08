Empoderar a la mayor región exportadora neta de alimentos, con 30% del total

Foto: www.agro.uba.ar

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay -en conjunto- son la segunda superficie territorial mundial después de Rusia, representan aproximadamente el 3,86% del PBI mundial, el 8,7% del PBI agrícola mundial y el 30% de la exportación agrícola mundial, constituyéndose “en la mayor región exportadora neta de alimentos” del planeta, afirmó en El Mercado Agropecuario el Lic. Horacio Sánchez Caballero, coordinador general del Grupo de Países Productores del Sur (GPS).

El GPS es una red de entidades privadas de los cuatro países mencionados, vinculadas a la producción agropecuaria y focalizadas en el tema de la seguridad alimentaria.

La integración regional de los cuatro países, “el desarrollo agroindustrial, el comercio y la inversión internacional” y “lo relacionado con el cambio climático y las buenas prácticas agrícolas” son las tres áreas de acción del Grupo, explicó Sánchez.

“Lo importante es que nosotros sepamos poner en la agenda internacional la importancia que tenemos” como región, que el Grupo eleve una posición común a los gobiernos de los cuatro países y “hacer una colaboración público-privada, no con temas académicos sino con temas concretos”, sostuvo.

Convencidos de que “la suma de tácticas no es una estrategia”, los miembros del GPS consideran “que no basta con aprovechar pequeños nichos, porque estos pequeños nichos, aprovechados de forma individual por cada uno de los países, pueden ser una forma de facilitar que los compradores marquen la cancha”, remarcó.

“Y nosotros lo que necesitamos es hacer nuestro esfuerzo para marcar la cancha de acuerdo a nuestros intereses, que son comunes”, y diseñar una estrategia de largo plazo dirigida a “los mercados que más nos interesen”, enfatizó el coordinador general del Grupo. Pero puntualizó que “la clave” es “empezar las acciones ya”.

Señaló que “primero hay que hacer los deberes internos”, por ejemplo unificar las pautas sobre seguridad alimentaria en materia de sanidad, “porque tenemos pautas diferentes en los cuatro países y, entonces, mal podemos salir al mundo con una diversidad de propuestas”.

El GPS tiene como “padre espiritual” al ex ministro brasileño de Agricultura, Roberto Rodrigues, dijo el Lic. Sánchez, que es argentino, psicólogo, ex empresario petrolero, ex productor de leche y cereales, y actual vitivinicultor en la provincia de Mendoza. El lanzamiento público de esta organización se realizó en julio de 2013 en la sede de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp).

El próximo miércoles, el Grupo realizará en Montevideo la X Reunión de su Comité de Gestión, en la sede de la Cámara Mercantil de Productos del País, desde las 9 de la mañana y hasta el mediodía.

En el evento participarán el canciller Rodolfo Nin Novoa, el ex canciller Sergio Abreu y el presidente de la Cámara Mercantil, Eduardo Díaz, entre otros actores del sector o ligados a él.