Industrias “están cómodas” y “sin necesidad de valorizar el ganado”

Foto: El País

El mercado de haciendas gordas viene experimentando un quiebre en los precios durante las últimas dos semanas. “La industria, con una posición más cómoda, comenzó no pasando valores para las compras y luego cotizando muy por debajo de lo que se venía trabajando”, afirmó Diego Arrospide, director del escritorio Antonio Arrospide Otegui e Hijos.

El consignatario de Florida dijo en Valor Agregado en Carve que el mercado “está buscando un equilibrio que no se ha encontrado” y eso “se ve reflejado en el bajo volumen de los negocios que se hacen”. Como referencia marcó US$ 3,10 para los novillos, algunas plantas pasan por debajo de esos valores, entre US$ 2,85 y US$ 2,90 para las vacas, y un máximo de US$ 3,05 para las vaquillonas en cuarta balanza con cargas para 15 días.

A los precios actuales, el productor “se resiste a vender” porque el clima ha ayudado a un buen estado de los campos e “intentan valorizar el ganado lo máximo posible sumando más kilos”, comentó el empresario.

Arrospide estimó que para la próxima semana “se podría tener un panorama más claro del mercado y ver dónde se sitúa el precio”. Actualmente la industria “está cómoda y sin la necesidad de pasar más plata por el ganado, además están cumpliendo con los compromisos de los animales de corral”, finalizó.

Escuche a Diego Arrospide: