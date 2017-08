Los corrales uruguayos tienen una capacidad estática de 250 mil cabezas

Foto: El País

La Mesa de Feedlot realizó una encuesta para evaluar cuáles son las dudas de los productores y qué es lo que buscan con la Mesa. “Vimos que, a pesar de la incertidumbre de la cuota, la gente sigue interesada y es el negocio que predomina en los corrales”, comentó Daniel Miranda. Además, agregó que los productores esperan que la Mesa afiance el tema de la cuota.

El presidente de la Mesa de Feedlot contó en Valor Agregado en Carve que el estudio arrojó que la mayoría de los corrales son menores a 1.000 animales. Además se relevó que se tiene muy presente el tema de la reglamentación y de los costos y que se pretende que la Mesa mejore el relacionamiento entre los corrales y la industria en busca de precios a futuro.

En lo que refiere a números, Miranda dijo que las cifras que tienen son obtenidas a través de la Dinama (quien tiene las habilitaciones del MGAP). Son más de 150 corrales habilitados aunque muchos de esos están inactivos. Además, se calcula que se tiene una capacidad estática de unas 250.000 cabezas. “De ese total no se sabe cuanto pertenece a cada industria porque además de los corrales propios hacen convenios con terceros”, comentó.

En cuanto a perspectivas, se prevé que si la bajada del gordo acompaña a la de la reposición “algún negocio interesante se puede hacer”, expresó.

En opinión de Daniel Miranda, actualmente se están descargando bastante los corrales ya que agosto es el mes que más se descarga y más oferta de ganado de corral hay.

El presidente de la Mesa destacó que el precio del gordo no cuota es el precio de hoy y el precio de la cuota 100 días atrás. En este sentido indicó que un novillo no-cuota y con precio no-preestablecido vale hasta US$ 3,20 o US$ 3,30. Además sostiene que hoy un negocio de cuota para dentro de 100 días está aproximadamente en los US$ 3,50. “El precio de la cuota es un precio bastante constante”, comentó.

Escuche a Daniel Miranda: