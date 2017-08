Zambrano: “El gordo se salteó una etapa de estabilidad de precios”

Después de sumar varios meses de alzas en los valores de las haciendas gordas, la tendencia del mercado es “distinta”, comentó Alejandro Zambrano. El director de Zambrano & Cía. dijo que “la curva del mercado cambió, algo más drástico de lo que se pensaba, y las propuestas de las industrias son bastante menores frente a algunas semanas atrás”.

La caída en los niveles de faena, que se ubicó en 36.229 cabezas en la última semana, resulta la causa principal en la baja de los valores dado que las industrias lograron una posición más cómoda para sus compras. El rematador aseguró que la mayoría de las plantas están compradas por dos semanas.

La Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) definió ayer los precios promedios de las haciendas gordas comercializadas la semana pasada. El novillo especial cotizó US$ 3,24, la vaca US$ 3 y la vaquillona US$ 3,10. Zambrano manifestó que para esta semana las plantas están pasando valores por debajo de esas referencias. Estimó el novillo entre US$ 3,10 y US$ 3,15, las vacas en US$ 2,90 y las vaquillonas US$ 3,05; todo en cuarta balanza.

Ante estas bajas en las cotizaciones de las haciendas, el empresario aseguró que el productor va a empezar a tomar decisiones de negocios en esta semana y la próxima a medida que se logre estabilidad. Sin embargo, Zambrano señaló que saber qué puede ocurrir a futuro “no es cuestión de adivinanza”, sino que depende del comportamiento de la faena, la demanda internacional y posibles nuevos mercados que se manejaron durante el año.

Escuche a Alejandro Zambrano: