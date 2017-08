Zafra lanera 2017-2018 comienza con “mejores auspicios y trae buenas noticias”

Foto: El País

“Creo que arrancamos con muy buenos auspicios, con valores que considero son muy buenos”, dijo Carlos Moriondo. El director de Moriondo & Cía comentó en Valor Agregado en Carve que la reapertura del mercado australiano fue muy bueno en cuanto a valores.

Si bien hizo referencia a que es muy difícil marcar parámetros porque las negociaciones son “lote a lote y productor a productor” hoy en día un Corriedale grifa verde del entorno de las 28 micras está en el eje de los US$ 3,50.

En lo que refiere a Merino comentó que el espectro es muy amplio. Para que un Merino valga US$ 9 tendria que tener 17 a 18 micras, ser de mucho volumen y tener un rendimiento al lavado del 80% mínimo. Además, un Merino de 20 micras está en el entorno de lo US$ 8 u US$ 8,20 y de 21 a 22 micras el precio cae a US$ 7,40.

Moriondo insistió en que todo parece indicar que esta zafra podría manejar muy buenos valores porque “ya estos valores son muy buenos”, dijo.

Escuche a Carlos Moriondo: