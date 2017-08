Industrias bajan demanda por ganado gordo y mercado quedó en “standby”

Foto: El País

El mercado de haciendas gordas cerró una semana “difícil para concretar negocios” y con “una gran de expectativa de qué puede suceder en los próximos días”, comentó en Valor Agregado en Carve Walter Hugo Abelenda, director del escritorio Walter H. Abelenda de Florida.

Explicó que el mercado estaba operando con subas semanales “muy importantes en valores que no parecía sustentable en el tiempo. Esas cosas nunca duran mucho y es necesario un equilibrio”. Además, el cierre de Frigorífico Tacuarembó por licencia laboral y la inactividad de Carrasco y Canelones “debilitó la demanda que está bastante bien comprada (…) Y en algunos casos no están pasando precios de compra”.

Abelenda aseguró que el pico de precios, que supo alcanzar los US$ 3,40 por novillos, ya pasó y estimó que la estabilidad de valores podría tener un rango de US$ 2,90 a US$ 3 para las vacas especiales y entre US$ 3,15 a US$ 3,25 por los mejores novillos.

Más allá de esos valores, contó que en los últimos días el escritorio no pudo concretar negocios. El rematador reiteró que el mercado está en “standby por una demanda disminuida y una oferta amparada por la situación climática y forrajera excepcional”.

