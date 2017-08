Vallcorba: “Hay desinformación entorno a la ley de inclusión financiera, varios actores políticos confunden a la población para capitalizarse”

El economista, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas y principal impulsor de la Inclusión Financiera, Martín Vallcorba explicó en “Zona Radio” los principales aspectos de esta ley. “Sabemos que algunos organismos públicos no se están adhiriendo pero este sector debería liderar. No se están dando los cambios con la velocidad que quisiéramos”, sostuvo.

Vallcorba aclaró que nadie está obligado, en lo comercial, a usar o aceptar tarjetas de débito, como sí es el caso de los cobros ya que “fortalece la formalidad del trabajo y le da mayor libertad al trabajador”. No obstante, el jerarca aclaró que los trabajadores rurales no están obligados a formar parte de la inclusión, así como tampoco aquellas personas que vivan en localidades donde no haya cajero automático (en un radio de hasta 3km).

El economista anunció que para fin de año, se espera llegar a un 1.5% de aranceles e igualar lo aportado por pequeños negocios respecto a grandes superficies. “No queremos transmitir que todo funciona bárbaro, hay cosas a mejorar”, reconoció Vallcorba.