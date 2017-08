¿Cuál es la vía para bajar el costo de alimentación en los tambos?

Foto: www.inia.uy

“Hoy, de los gastos directos del tambo, el 50% es la alimentación y, de eso, el 75% de los costos directos de alimentación es en concentrados”, afirmó en El Mercado Agropecuario el Ing. Agr. Santiago Fariña, director del Programa Nacional de Investigación en Producción Lechera del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

Agregó enseguida que “la pastura, en cambio, ocupa solamente el 18% de los costos de alimentación, pero representa en potencial de litros de leche más de 50%. Entonces, vemos que el costo del kilo de materia seca de pasto es la vía para poder bajar el costo de alimentación”.

Fariña sostuvo que se podría cosechar “casi el triple” del pasto que se obtiene hoy, y que “lo que nos limita no es el ambiente, no es el suelo, no es el clima, la temperatura, las precipitaciones, sino el sistema productivo”.

“Y ahí son tres cosas claves que nos están faltando. Una es carga. Estamos en una vaca por hectárea, y necesitamos una vaca y media o dos. Otra es infraestructura, porque nuestros tambos, si aumenta la carga, tienen más vacas en el sistema y eso son más horas de ordeñe, más barro, más tiempo en locaciones, y se necesita mejor infraestructura. Y, la tercera, una estrategia de alimentación. Pensar la alimentación del tambo desde el pasto. Primero, monitorear y saber cuánto crece el pasto, y ahí pensar la dieta de la vaca, y no al revés”, detalló en Carve.

Sobre esa base, “planteamos un sistema productivo” que “apunta a cosechar 10 toneladas de materia seca de forraje por hectárea/vaca masa por año”, manifestó el Ing. Agr. y Dr. en Producción Lechera Santiago Fariña, que es argentino, tiene 36 años, obtuvo su cargo en el INIA por concurso y reside en Uruguay desde noviembre de 2015.