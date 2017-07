Mercado mantiene dinamismo en los valores de las haciendas gordas

Foto: Rurales El País

“Venimos con un mercado que se ha presentado muy dinámico en cuanto a valores y entradas”, dijo Otto Fernández. El operador de mercados e integrante de Pantalla Uruguay dijo en Valor Agregado en Carve que la industria se muestra más comprada y con mayor oferta, por lo que, “saca el pie del acelerador y deja que el mercado se vaya amoldando a la oferta”.

Señaló que actualmente se está con entradas en el entorno de los diez días. Además contó que la semana pasada se llegó a los US$ 3,25 por novillo pero al día de hoy “las plantas pasan entre US$ 3,18 y US$ 3,20 por novillo y la vaca en el eje de los US$ 2,95”.

