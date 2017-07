Mercado de haciendas gordas para faena mantiene dinamismo y valores al alza

Foto: Rurales El País

A partir de la reunión semanal de precios que realiza la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) se informó que, pese a la disparidad entre algunas plantas, los precios reflejaron una suba en el mercado de haciendas gordas.

Sebastián Blanco, vicepresidente de la ACG, dijo en Valor Agregado en Carve que el novillo de punta se maneja en el eje de los US$ 3,20 y US$ 3,30, la vaca entre US$ 2,90 y US$ 3 y la vaquillona entre US$ 3,05 y US$ 3,10, “en esos valores es donde más o menos se hacen los negocios”, comentó. Agregó que el mercado en este momento está “bastante dinámico” y la necesidad y los volúmenes hacen que “se puedan superar esos valores”. Además, desde su punto de vista, el mercado podría moverse algunos centavos más.

De acuerdo al Instituto Nacional de Carnes (INAC) en la semana al 22 de julio se faenaron 32.771 vacunos. Tanto novillos como vacas disminuyeron; en total se faenaron 15.931 novillos y 16.133 vacas. Para Blanco es una faena “buena” ya que tuvo dos días menos de actividad. Comentó que la industria absorbe “absolutamente todo” lo que es ofertado y con entradas muy cortas, “un mercado que está firme”, dijo.

