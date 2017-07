Reunión entre Vázquez y arroceros deja sensación optimista

Foto: El Observador

El presidente Tabaré Vázquez recibió en la mañana de hoy en la residencial de Suárez a productores arroceros quienes apelaron a la sensibilidad que el mandatario pudiera tener con el sector. Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) dijo en Valor Agregado en Carve que “fue una muy buena reunión en la que el presidente Vázquez recibió todos nuestros planteos e inquietudes que tienen que ver con la realidad actual del sector”.

El sector arrocero tiene comprometida su viabilidad debido a la “baja o la nula competitividad que tiene”; esto fue transmitido al mandatario, así como también se comunicó la problemática con la tasa de cambio, el elevado costo de la energía, el alto endeudamiento y la carga que éste provoca.

Los arroceros se fueron con “cierto optimismo” ya que el presidente prometió analizar la situación y la búsqueda de acciones que puedan dar continuidad al sector. Según Lago, este año habrá una reducción de área que no sólo va afectar al productor sino que también a todo el sector. La reunión logró transmitir una sensibilidad con la problemática “y nos da la sensación de que (Vázquez) va actuar en consecuencia”, comentó Alfredo Lago.

Tema cambiario

Lago expresó que Tabaré Vázquez no concretó “muchas ideas”. Si bien los arroceros entienden que no están en condiciones de plantear si la realidad cambiaria es un efecto de atraso o no, el presidente de ACA aseguró que se dejó en claro que la tasa de cambio actual está afectando, “por lo que se debe tomar medidas para minimizar su impacto”.

El jerarca tomó nota a todos los planteos pero no hubo una respuesta concreta a ninguno de ellos. En este sentido, propuso dar respuesta en unos 15 o 20 días.

Combustible

Según Lago, Vázquez entiende que Uruguay tiene el combustible más caro de la región, por lo que, “el objetivo a mediano plazo es poder adecuar el valor del combustible y la energía eléctrica”, dijo.

En este sentido, ACA transmitió que los tiempos que necesita el sector arrocero no son los mismos que manejan desde el Ejecutivo, y si bien entienden que el presidente está preocupado por eso, “necesitamos acciones en lo más inmediato posible”, dijo. Además, en la reunión los productores expresaron que la reciente baja del gasoil no fue suficiente.

