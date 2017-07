Mercado de haciendas gordas para faena mantiene un nivel de actividad “importante”

Foto: Rurales El País

La reunión semanal de precios de referencia que hace la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) reflejó que los vacunos continúan con un nivel de faena sostenido, sus entradas son cortas y se mantiene la tendencia al alza en todas las categorías. Por su parte, los lanares están con poca oferta y continua la firmeza en el mercado.

Alejandro Zambrano, director de Zambrano & Cía, destacó en Valor Agregado en Carve que la “buena noticia” es que se mantiene el nivel de actividad: “un nivel de actividad importante, lo que demuestra un fuerte interés por faenar y por trabajar”, dijo.

Confirmó que las cargas son cortas y los valores están altos. Hoy se habla de US$ 3,20 por los novillos, entre US$ 2,90 o US$ 2,95 para las vacas y US$ 3,05 o U$ 3,10 para las vaquillonas. En este sentido, el consignatario hizo referencia a que quien pudo prepararse para esta época del año “está haciendo un negocio interesante y esperemos que se mantenga; las señales dirían que sí”.

Escuche a Alejandro Zambrano: