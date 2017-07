Agro Oriental: Una nueva propuesta para los negocios rurales

Foto: Rurales El País

Agro Oriental es una empresa creada por Christopher Brown y Jaime Gómez en alianza con una cooperativa europea de productores (la cual cuenta con aproximadamente 15 mil socios) con el fin de acercar al productor nuevas herramientas que están llegando al mercado.

Christopher Brown expresó en Valor Agregado en Carve que, como todo escritorio rural, Agro Oriental está presente en lo que corresponde a las ventas a frigoríficos, ganados para el campo, ganados para exportación y mercado de tierras (compra venta de campos, arrendamientos, etc.)

Uno de los productos que Agro Oriental trae de Europa, y es bastante innovador en Uruguay, es que el escritorio contrata un seguro crediticio en donde todos los productores que venden su ganado a través del escritorio van a estar cubiertos desde el punto de vista legal frente a cualquier incumplimiento que haya en el mercado. “Es una póliza de seguros que la contratamos y va por cuenta de nosotros, es decir, que no tiene ningún costo para el productor; cubre cerca del 90% del monto que le va dar una tranquilidad muy grande al productor”, aseguró.

Mercado gordo.

En lo que refiere al mercado de haciendas gordas, el operador observa una oferta de ganado gordo “que se viene ajustando” como es normal en estas épocas del año. Además, comentó que las lluvias de los últimos días retrasaron las cargas y le dieron un respiro al productor.

Señaló que se ha retraído el ganado para la industria la cual está muy demandada para ganado gordo con valores que corrigen al alza. Según Christopher Brown, los novillos bien terminados están en el entorno de los US$ 3,20 y las vacas especiales, buenas y de verdeo cotizan US$ 2,90. Expresó que, si bien hay que esperar qué dice la planilla de consignatarios, “vemos un mercado bien demandado y con valores bien atractivos”.

Agregó que se viene atravesando un invierno bastante benevolente y los campos están espectaculares. En su opinión, tanto las praderas como los verdeos están “excepcionales”.

Exportación en pie.

Brown aseguró que la exportación de ganado en pie “viene firme a lo largo de todo el año”. Desde Agro Oriental han estado operando fuerte durante todo el año. El operador contó que se está terminando de mandar ganado para el barco que sale en el mes de agosto; “estamos en un mercado bastante firme y fluido y si bien los valores no son los del año pasado, son muy buenos”, dijo. Los terneros enteros de exportación están entre US$ 2 y US$ 2,05.

Sin embargo, Brown opina que en el corto plazo, la exportación de ganado a Turquía, “está con un signo de interrogación”.

Mercado de los campos.

En lo que refiere al negocio de los campos, Brown dijo que en los últimos tres años los valores de los campos han ajustado a la baja significativamente, “entre un 20 o un 30% de los máximos que se alcanzaron”.

Desde su punto de vista, el mercado está bastante tranquilo y “no se ven muchos compradores o transacciones como las del 2014 o 2015”, expresó. El socio de Agro Oriental entiende que es un buen momento para ingresar al mercado de tierras. Señaló que, hoy en día, los valores de un campo ganadero bien ubicado rondan los US$ 3.000 o US$ 3.500. En cambio, un campo agrícola en zona núcleo cotiza entre US$ 7.000 u US$ 8.000, y según Brown, “son valores que se tornan bastante atractivos”.

