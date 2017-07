Alcalde de Río Branco sobre hogar de ancianos irregular: “Yo hace tiempo que sabía de esto”

El alcalde de Río Branco, Christian Morel, dijo a Así nos va que tenía conocimiento de la situación del hogar irregular para ancianos en el departamento de Cerro Largo, del cual se rescataron a nueve adultos mayores. “No reclamé y mirá cómo terminamos por no reclamar”, exclamó el alcalde.

Según Morel, no denunció la situación ante las autoridades departamentales de salud porque no le correspondía. “Antes me metía en lugares donde no me pertenecía y me llevé muchas cachetadas, me cerraron puertas”, sentenció. “Yo sabía de la realidad”, dijo Morel, pero justificó no haber actuado porque no le permitían ingresar al lugar. “El pueblo sabe que ahí había un hogar con faltas de higiene y de todas las cosas”, agregó.

Morel señaló que el encargado de gestión social de su municipio “informó a la Policía Comunitaria en dos oportunidades que ahí estaban pasando irregularidades” y que “siempre se esperó una inspección en ese hogar que nunca llegó” por parte de la Comisión de Salud o el Ministerio de Desarrollo Social.