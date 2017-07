Valor del mercado de haciendas gordas ajustó nuevamente al alza

Foto: El Observador

A partir de los datos que aporta el Instituto Nacional de Carnes (Inac) en la semana al 8 de julio fueron faenados 42.560 bovinos, 3.627 menos (-7,9%) que una semana antes. Fueron 21.411 novillos y 20.457 vacas.

En opinión de Alejandro Zugarramurdi, director del escritorio del mismo nombre, a pesar de la baja, el volumen de faena continua siendo muy bueno para la época en la que estamos. Si bien no hay dudas que hay una oferta de ganado menor, la faena es regular, así como también es regular el aumento en los valores.

La reunión semanal de precios que realiza la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) marcó una nueva suba en los valores de las principales categorías de haciendas gordas. Zugarramurdi contó a Rurales El País que están negociando las vacas por US$ 2,90 y los novillos por US$ 3,20 y destacó que “no son negocios de volumen ni de ganados especiales; son buenos, de verde”.

En este sentido, comentó que prevé que el mercado general se va armar entre los US$ 3,15 y US$ 3,20 para los novillos y entre los US$ 2,80 y US$ 2,90 para las vacas. Seguramente lotes con características puntuales como volumen, distancias, fletes y terminación “capaz que puedan lograr algún centavo por arriba”, agregó.

Zugarramurdi observa un mercado totalmente distinto al del año pasado en está época. Señaló que en el 2016 se vendió mucho ganado para corral. Sin embargo “este año fue totalmente distinto” debido a la incertidumbre que genera la continuidad de la cuota 481 que desanimó a los productores y generó que ahora esté faltando ganado de corral. Desde su punto de vista, se ve “muy poquito” ganado de corral.

En lo que refiere a ovinos el consignatario indicó que “está parejo y demandado, hay poca oferta, los precios son firmes y los negocios se hacen”. A pesar de esto sostuvo que la oferta es “bastante escasa”. Inac informó que la semana pasada se faenaron 6.717 ovinos, una baja semanal de 3.725 animales.

Escuche a Alejandro Zugarramurdi: