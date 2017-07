Patricia Rodríguez: “No estamos delinquiendo, estamos trabajando”

La presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, Patricia Rodríguez, dijo a Así nos va dijo que los policías no pueden trabajar en seguridad por fuera de la órbita del Ministerio del Interior.

“Cuando esta ley se creó, nosotros allá por el 2011 nos opusimos porque nos parecía que ese artículo limitaba el derecho al trabajo y porque era difícil de controlar, y es lo que ha pasado. El Ministerio del Interior lo sacó no con malas intenciones, porque era para que el policía tuviera más tiempo con su familia, pero eso no pasó: el policía sigue siendo multiempleo porque no le da su salario”.

Rodríguez señaló que “no estamos delinquiendo, estamos trabajando” y que los empresarios ofrecen servicios a los funcionarios “por fuera de la normativa”. “Tenemos un problema gigante, porque si querés que sea policía las 24 horas y no querés que trabaje en otra cosa pagame una exclusividad”.

“El comerciante lo pone en otro rol al funcionario policial, pero en realidad lo que quiere es que le haga de seguridad”, explicó.