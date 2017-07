Martín Uría: “El gobierno tiene gran desconocimiento del interior del país”

Foto: Rurales El País

Días pasados se comunicó que gremiales del departamento de Cerro Largo como la Sociedad Agropecuaria, la Sociedad Fomento y el Centro Comercial de Cerro Largo, no solicitarían entrevistas con autoridades en el marco del Consejo de Ministros realizado en la jornada de hoy lunes en la localidad de Ramón Trigo.

Según Martín Uría Shaw, presidente de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, “entendimos que no era necesario que estuviéramos porque los planteos están realizados desde años anteriores, además de los contactos permanentes que tenemos con las autoridades”.

Horas antes de dar comienzo a la sesión, el ministro de Economía, Danilo Astori negó que la actualización de los valores catastrales de inmuebles rurales implique una suba en los valores que tributan estos predios. En este sentido, Martín Uría comentó en Valor Agregado en Carve que se queda “con más dudas de las que tenía días atrás”.

El gremialista sostuvo que el ministro habla que no va haber un aumento de carga tributaria pero habilita la posibilidad del reaforo. Es decir, el porcentaje del tributo no se va aumentar pero sí el valor del bien sobre el cual se aplica ese porcentaje. “Ya estamos acostumbrados al manejo de palabras que se hace. Personalmente me quedo con más dudas de las que tenía antes de la declaración”, dijo.

Uría entiende que no está mal el reaforo pero “habría que adecuar la tasa: disminuir la tasa sobre el bien que se aplica, justamente, para no aumentar la carga impositiva”, señaló. Desde su punto de vista, esto no es un aumento o un ajuste “aislado”, ya que, el sector agropecuario “viene sufriendo ajustes permanentes directos e indirectos”. Además, expresó que sería “bueno” que el gobierno también mirara de reojo al sector urbano porque “evidentemente” las propiedades urbanas se han valorizado “capaz que el doble” de lo que se han valorizado en el sector agropecuario.

Por su parte, el ministro de Trabajo Ernesto Murro criticó la actitud de las gremiales agropecuarias y demás instituciones que rechazaron tener entrevistas con las autoridades. En este sentido, Uría respondió que, sin faltarle el respeto a Murro, “demuestra su gran desconocimiento de todo el interior del país no sólo de cómo funciona y cómo vive, sino que también, un desconocimiento de las instituciones de la zona: de cómo se mueven y cómo trabajan”.

Aseguró que en ningún momento se cortó el diálogo con las autoridades y descartó alguna posibilidad de enfrentamiento o conflicto. A su entender fue una decisión que se tomó a raíz de que los temas ya habían sido planteados en otros ámbitos.

Finalmente hizo referencia a que las personas que viven en el interior están acostumbradas a que quienes toman las decisiones “no reconocen la manera que vivimos ni cómo nos movemos. Esas decisiones se toman desde ‘la gran ciudad’ con la mirada de ‘la gran ciudad’”, expresó Martín Uría.

