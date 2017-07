Manuela Mutti: En charla anti aborto no se permitió opinar a los alumnos

Foto: Facebook Emilio Lima

El Consejo de Educación Secundaria comenzó una investigación administrativa a raíz de una actividad contra el aborto que se llevó a cabo el jueves 29 de junio en el Liceo nº 1 de Salto. Mientras se desarrolle la investigación la directora, Diana Lucero, permanecerá apartada de su cargo.

La diputada del Frente Amplio por Salto, Manuela Mutti, denunció la actividad porque creía “que violaba completamente la normativa y la laicidad”. Según dijo Mutti en Así nos va se trataba de una actividad curricular para alumnos de 5to biológico, donde “entregaron folletos con la imagen de la virgen María con niños en su regazo y fetos de yeso” y “pasaron un video de una mujer abortando, gritando, rezando el Ave María y pidiendo perdón por estar cometiendo un pecado”.

Mutti señaló que no están “emitiendo juicio sobre el aborto”, sino que considera importante que “se respeten las normas del Estado y no se someta a estudiantes que puedan pensar diferente”, ya que la directora del centro “les dijo que no era para opinar, que era una charla”.

El tema del aborto es “delicado” para los salteños, dijo Mutti e indicó que “se tuvo que cubrir los cupos con médicos de otros departamentos” para poder realizar abortos ya que los médicos del departamento no estaban dispuestos y se atenían a la objeción de conciencia.

La diputada destacó además la actitud de los alumnos, quienes se manifestaron en contra de esas actividades en la puerta del liceo, y de los docentes.