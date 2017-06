Sotelo: “El vicepresidente nos sigue engañando”

Foto: Radio Carve

El periodista y conductor de Inicio de Jornada, Gerardo Sotelo, dijo que con sus declaraciones a Subrayado —donde admitió que no es licenciado—, el vicepresidente Raúl Sendic “no termina de aceptar que nos engañó”.

“Cuando dice que fue un error, acto seguido nos dice que el error fue no haber revalidado el título. No puede validar lo que no existe. Hasta que no termine de aceptar que nos engañó, nosotros no podemos terminar de decir que el vicepresidente de la República nos sigue engañando”, subrayó.

Sotelo aseguró que Sendic “sigue haciendo cosas que expone a su partido a una situación de enojo”. “No se puede decir con el mayor descaro que Ancap no da pérdidas (…) porque los combustibles los pagamos todos”, enfatizó. A eso agregó que “no hace falta hacerse pasar por un vocacional de la ciencia, cuando se ha dedicado toda la vida a la política”.