La agricultura por ambientes “cambia enormemente la productividad” y mejora el ingreso

Foto: https://i.ytimg.com

“Estamos hablando de decirle no a los promedios y empezar a trabajar cada parte del campo de acuerdo a su potencial” y “alimentar de manera justa ese potencial”, dijo en El Mercado Agropecuario el director de ADP (Agronegocios Del Plata), Ing. Agr. Marcos Guigou.

Mediante imágenes satelitales o de drones, la agricultura por ambientes (AxA) que practica ADP permite “observar lo que el campo ha producido, separarlo en zonas bastante uniformes cada una y analizar cada zona, analizar el suelo, los nutrientes de que dispone, la profundidad del suelo, y empezar a trabajar en cada parte en base a nuevos criterios”, explicó.

“¿Por qué tratar igual lo que es diferente?”, pregunta Agronegocios Del Plata en su sitio web, aludiendo a la identificación de zonas de diferente potencial productivo -dentro de un mismo sistema- que posibilita esta disciplina.

Se agrega en el portal que “el potencial productivo de cada ambiente radica en su composición química/física, en su profundidad total, capacidad de almacenaje de agua y grado de erosión, entre otras características”.

El Ing. Guigou -posgraduado en Alta Dirección en Agronegocios y Alimentos- explicó en Carve que “la extracción de nutrientes que hacen los cultivos -las plantas, en general- está, en la mayoría de los casos, directamente vinculada a su productividad”.

En la experiencia de ADP -antes de incorporar la AxA-, “aunque parece medio increíble, en general veníamos fertilizando las zonas más productivas por debajo de lo que necesitaban y las zonas menos productivas en exceso”, puntualizó el director de la empresa.

“Aplicar porque sí a una zona que no va a consumir, o a un cultivo que no necesita nutrientes para expresar su potencial, lo único que aumenta es el riesgo de que ese producto termine en un cauce de agua. Cuanto más precisos seamos en la aplicación, no sólo es mejor para el negocio sino también para el ambiente”, indicó.

La AxA “cambia enormemente la productividad. Vos lo que estás mejorando generalmente es tu ingreso”, concluyó el Ing. Agr. Marcos Guigou sobre los impactos de esta técnica.