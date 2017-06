CUSA entiende que los problemas de las grandes empresas repercutirán en toda la cadena

Foto: El País

Las complicaciones que están enfrentando las grandes empresas, como por ejemplo UAG (Union Agriculture Group) y Cosechas del Uruguay, son vistas desde la Cámara Uruguaya de los Servicios Agropecuarios (CUSA) con mucha preocupación no sólo por su sector, sino porque “es toda una cadena que arrastra muchos tipos de servicios y proveedores”.

Luis Graña, presidente de CUSA dijo, en Valor Agregado en Carve, que les inquieta que este problema se generalice a todo el entorno. En lo que refiere al problema financiero que atraviesa la UAG comentó que colegas suyos han tenido que tomar insumos como parte de pago o se les ha cedido parte de los campos para hacer agricultura. Según Graña lo “rescatable” es que la empresa “siempre tuvo la intención de pago o de arreglo” aunque reconoce que se está con con dificultades.

También hizo referencia a la empresa agrícola de origen argentino, Cosechas del Uruguay, la cual se presentó a concurso de acreedores, y dijo que se estuvo haciendo un relevamiento; “al momento no está definido si podrían llegar a caer dentro de este sistema o si van a tener arreglos de otro tipo. Creo que es muy prematuro hacer un juicio de ese tipo”, expresó el gremialista.

Graña aseguró que el endeudamiento de los contratistas es “muy importante”. En parte, esto se debe a que, en las buenas épocas, estas grandes empresas les exigieron cierto nivel tecnológico “que hoy lo tenemos en base al crédito y en base a una expectativa de trabajo a largo plazo”, comentó. “Hoy no tenemos trabajo, se achicaron mucho las áreas y cada vez tenemos menos área de invierno”, dijo Luis Graña. Agregó que no hay expectativas de tener una rentabilidad importante en los cultivos de invierno y que si bien todavía no es una situación caótica, “se está complicando”.

El presidente de CUSA mencionó que el problema que tienen con los bancos es la categorización la cual “es muy mala”.

Desde CUSA se han realizado las gestiones necesarias para entrar en contacto con el presidente del Banco República y con el Ministerio de Economía y Finanzas, “pero no nos han contestado”, dijo. Mencionó la gremial está con gran incertidumbre ya que a partir de mañana 30 de junio vencen muchas amortizaciones “y se va ver qué fue lo que quedó de la supuesta buena zafra de cultivos de verano”, expresó.

Escuche a Luis Graña: