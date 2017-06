“Bichos de teatro” de April de Angelis

Foto: www.cartelera.com.uy

“Bichos de teatro” se refiere a las primeras mujeres que en el siglo XVII lograron subir a un escenario, verdaderas pioneras que lucharon por el reconocimiento de su condición de artistas, una distinción de la que hasta entonces sólo disfrutaban los hombres. Una obra feminista que envía mensajes al presente. No obstante la autora británica no se detiene demasiado en reflexiones, ilustra pero no profundiza. De cualquier manera la obra deviene en un apreciable sustento para el lucimiento de un lujoso quinteto de actrices . La puesta en escena es de Lucía Sommer.-