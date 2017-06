Sindicato del INAU protesta por aumento de sueldos a directores

Foto: El Observador

El presidente del Sindicato del INAU, José Lorenzo López, señaló a Inicio de Jornada que el aumento de sueldo del 20% para integrantes del directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente “es una tomadura de pelo”. En protesta por esta medida está previsto la realización de un paro con movilización para mañana.

“No es que no merezcan el aumento, pero que esto se haga en un año donde no hay crecimiento para los trabajadores no nos parece lógico”, aseguró. Los funcionarios pidieron un aumento de 3,5% por año al gobierno. El sueldo que cobran por 30 horas semanales está en el entorno de $ 23.000 nominales, aseguró Lopez.