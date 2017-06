Diputado colorado pide expulsar de Uruguay al embajador de Venezuela

Foto: Partido Colorado

El diputado colorado Tabaré Viera (Espacio Abierto) dijo a Inicio de Jornada que convocará al canciller Rodolfo Nin Novoa al Parlamento por la presencia y declaraciones del embajador venezolano Julio Chirino en el Congreso del Movimiento de Participación Popular (MPP).

“ Dado que esta no es la primera vez que concurre a actos (…) Chirino debería ser declarada persona non grata por el gobierno (…) lo que significaría su expulsión del país”, aseguró. A su entender, la presencia de Chirino viola el artículo 41 de la Convención de Viena, el cual establece que los diplomáticos acreditados “están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.

“No es la primer vez que Chirino que concurre a actos del FA; tenemos que preservar nuestras leyes”, concluyó Viera. Si Cancillería no adopta “una acción clara sancionatoria”, Viera convocará a Nin Novoa al Parlamento.