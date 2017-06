Santiago Soto: “Uno de cada tres jóvenes que no estudia ni trabaja se dedica a cuidados del hogar”

Foto: Presidencia

El director del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Santiago Soto, estuvo en Así nos va hablando sobre la actualización de los datos sobre los jóvenes que no estudian ni trabajan de forma remunerada.

Soto dijo que son 140.000 los jóvenes que no estudian ni trabajan y que desde el INJU invitan a “mirar a fondo la temática y destruir mitos”. El estudio señala que el 37% de los jóvenes que no estudian ni trabajan de forma remunerada se encuentra buscando empleo; que el 33% realiza trabajo doméstico y de cuidados, y un 30% no se encuentran buscando empleo.

El informe también señala que la proporción de mujeres jóvenes que no estudian ni trabajan de forma remunerada es mayor a la de los varones: 21% de las mujeres jóvenes no estudia ni trabaja de forma remunerada mientras que para los varones este porcentaje alcanza el 13%.

Soto también señaló que tienen un sistema que permite identificar a los jóvenes que reciben prestaciones del Estado y consideró que está bien que no haya un programa exclusivo para los “NI-NI”.