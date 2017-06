Gonzalo Larrosa: el módulo 8 del Comcar “tiene el doble de la población que debería tener”

Foto: Presidencia

El director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Gonzalo Larrosa, dijo que los principales problemas de las cárceles están en el Comcar, en Canelones y en Maldonado. En el complejo penitenciario de Santiago Vázquez se aloja el 37% de los reclusos de todo el país, y el módulo 8 tiene “el doble de la población que debería tener”.

El jerarca dijo que hay alrededor de 500 internos que estudian en el Polo Industrial del Comcar, pero reconoció que no hay suficientes funcionarios para que lo puedan hacer los que han manifestado intención. “No tenemos las condiciones” para dar una educación de calidad a todos, “los que no acceden es porque los servicios no llegan a todos”, subrayó.

Larrosa señaló que las autoridades están investigando los casos de subalimentación dentro del centro y dijo que fueron los funcionarios los que detectaron la situación. “En estos casos que se están investigando la comida llegaba a la celda (…) y en la celda no sabemos si comen o no. Los mismos internos dentro de la celda se quedaban con la comida”, manifestó.

Hay 11.600 internos y en lo que va del año se registraron cuatro muertes. “A veces los homicidios se dan por problemas de drogas” pero generalmente son por “problemas de convivencia”, dijo Larrosa. El jerarca expresó que la gente desconoce “qué mercados se disputan” dentro de las cárceles y manifestó que deben “trabajar para modificar profundamente la mentalidad y el paradigma de las cárceles”.

Entrevistado en Así nos va, Larrosa reveló que están “contando los días” para que llegue setiembre y se inaugure la nueva cárcel de Punta de Rieles, que albergará a 2.000 reclusos. “En esta instancia es donde queremos incluir una batería de medidas socio-educativas y tenemos que tener condiciones materiales óptimas”, agregó.

Por último dijo que el problema de las cárceles se arregla “desde afuera” y expresó que los centros de reclusión deben ser lugares “donde una persona se pueda acercar a un libro, al estudio y al trabajo”.