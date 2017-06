Novillos de verdeo superan los US$ 3 a la carne

Foto: El País

El mercado de haciendas gordas continúa con una tendencia alcista de precios y niveles de faena que se posicionan por encima de las 50.000 cabezas. Desde las industrias frigoríficas aseguran que la actividad descenderá lentamente pero seguirá con buenos números por algunas semanas más.

Walter Hugo Abelenda, director del escritorio del mismo nombre, comentó en Valor Agregado en Carve que los negocios están “ágiles” y “se vende todo lo que se ofrece”. Explicó que los novillos de campo, que no son abundantes, cotizan entre US$ 2,95 y US$ 2,98; mientras que los de verdeo se ubican por encima de los US$ 3 en cuarta balanza.

Sin embargo, el empresario dijo que las industrias “prefieren seguir faenando” y “no excederse de los US$ 3” por ganado de verdeo “mientras existan los de campo”.

Para las vacas, marcó como referencia los US$ 2,70 para las especiales, aunque las que dan más de 230 kilos de carne, que son pocas, cotizan más. Las vaquillonas para el abasto se valorizan en US$ 2,90. Afirmó que estos precios se logran solamente para vacunos especiales y de verdeo.

Escuche a Walter Hugo Abelenda: