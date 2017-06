Con las lanas finas en la cabeza se comenzaron a realizar los primeros negocios para la zafra 2017/2018

Foto: Rurales El País

La semana pasada se empezaron a realizar los primeros negocios por lotes de lanas finas y gruesas para la zafra 2017/2018. La analista de mercado de lanas del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), María de la Paz Bottaro dijo, en Valor Agregado en Carve, que se concretaron negocios sobretodo de lanas finas. Bottaro espera que este año sea “tan bueno como el año pasado, pese a la baja que tuvieron las lanas medias y más gruesas”.

Precisó que los negocios que se han cerrado son en lomo e indicó que prácticamente hay muy pocas lanas finas disponibles. Dependiendo de la finura, el acondicionamiento, el volumen y el rendimiento se ajustan los valores. Hasta 19 micras cotizan US$ 8; entre 19,5 y 20 micras están en US$ 7,50 y 21 micras vale unos US$ 7. Señaló que estos precios son “todos lotes grifa verde con coreo y buen rendimiento”. Asimismo, destacó que se están estableciendo las escalas, un precio referente.

En cuanto a lotes Corriedale, indicó que están entre US$ 2,30 o US$ 2,50 los sin acondicionar y entre US$ 3 y US$ 3,50 los acondicionados grifa verde. Comentó que son valores que están por debajo de los del 2015 o 2016 y que esto se refleja en el stock que tiene China de lanas más gruesas.

Escuche a María de la Paz Bottaro: