Sotelo: “Sendic ni siquiera conocía las reglas para el uso de la tarjeta corporativa”

Foto: Radio Carve

El periodista y conductor de Inicio de Jornada, Gerardo Sotelo, consideró que el vicepresidente Raúl Sendic no debería haber usado la tarjeta corporativa de Ancap de la forma que lo hizo, ya que se disponen de viáticos . “O bien falló la previsión de gastos o bien se hizo deliberadamente para gastar innecesariamente (…) Pero lo más grave era que desconocía el uso de las reglas para las tarjetas”, opinó.

En tanto, cuestionó el argumento empleado por el vicepresidente de que no está en condiciones de ensuciarse por $ 29.000, lo cual consideró “inaceptable”. “Me pone la piel de gallina que Sendic diga que no se va a ensuciar por $ 29.000 porque supone decir que se va a corromper por una cifra superior; no sabemos (…) Un funcionario público no puede ni pensar que hay una cifra en la cual se puede corromper”, remarcó.