Exvicepresidente de OSE: “No hice compras con la tarjeta corporativa en un supermercado”

El exvicepresidente de OSE, Daoiz Uriarte, dijo a Inicio de Jornada que los gastos que hizo con la tarjeta corporativa de la empresa pública no fueron de carácter personal.

“Se usa la tarjeta corporativa para invitar a comer a delegaciones internacionales; no es un gasto personal”, subrayó Uriarte. Además dijo no haber usado la tarjeta para almuerzos o cenas personales. “Estoy seguro que no van a encontrar ninguna compra mía en un supermercado o librería”, afirmó.

“Quiero aclarar que la vez que tuve que comprar ropa, la pagué yo. Estoy casi seguro que no la pagué con la tarjeta corporativa”, comentó.

Con respecto a sus estadías en el exterior, Uriarte informó que usó la tarjeta por seguridad y a su regreso devolvió el dinero a OSE. El exvicepresidente del ente usó la tarjeta corporativa de 37 veces entre marzo de 2011 y diciembre de 2013 y en total gastó $147.129 pesos, según una respuesta a un pedido de informes realizado por el programa Así nos va de radio Carve.