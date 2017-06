Directores de UTE y OSE gastaron con sus tarjetas corporativas $ 1.370.000 entre 2010 y 2017

Durante su período al frente de ANCAP entre 2005-2008, y entre 2010 y 2013, el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, utilizó la tarjeta corporativa de la empresa petrolera –tarjeta emitida por el Banco República- para pagar compras en tiendas de ropa, electrónica, joyería, librerías y supermercados, tanto en Uruguay como en el exterior.

La información, difundida hoy por el semanario Búsqueda, es solo una parte de los gastos con tarjetas corporativas que han realizado los directores que han estado al frente de otros organismos estatales.

Cuando comenzamos a trabajar en la preproducción de lo que sería Así nos va, en el mes de Febrero, hicimos múltiples pedidos de acceso a la información a distintos organismos del Estado. Uno de estos pedidos fueron los gastos realizados por los directores de empresas públicas con sus tarjetas corporativas –UTE, OSE, ANTEL y AFE-. Los de ANCAP ya los teníamos.

¿Cuánto habían gastado los directorios de estos cuatro organismos durante el gobierno pasado, y cuánto habían gastado en los dos primeros años de gobierno de Tabaré Vázquez? Esa fue la pregunta para la que buscamos respuesta.

OSE

El presidente de OSE, Milton Machado y los vicepresidentes Daoiz Uriarte y Claudia Palacio gastaron $174.399 con las tarjetas corporativas de la empresa entre los años 2011 y 2015. El que más gastó fue Daoiz Uriarte: en total pasó con la tarjeta $147.129 pesos.

Veamos los gastos de cada uno de estos directores, empezando con su presidente, Milton Machado.

Machado usó la tarjeta corporativa OSE entre Julio del 2011 y Abril de 2015 en 10 ocasiones. En siete oportunidades fue en restaurantes (Lindolfo 2 veces, Rumi 3 veces, Piccolino y Alto Palermo 1 vez). En una ocasión fue en el Hotel Local, otra en Iberia y la última, el 6 de diciembre del 2013 en Manteo SA, que es el Hotel Rivera Casino & Resort, en Rivera. Con la tarjeta gastó en total 23.505 pesos.

El exvicepresidente OSE, Daoiz Uriarte –del sector Vertiente Artiguista del Frente Amplio-, usó la tarjeta corporativa de la empresa 37 veces entre marzo de 2011 y Diciembre de 2013. En total gastó $147.129 pesos.

Veamos algunos de los gastos de Daoiz Uriarte: el 18 de marzo de 2011 la usó en el free shop “DutyFree” y gastó 47 dólares. Un día después, en el Hotel “Circa on the square” de Sudáfrica gastó 407 dólares.

También usó la tarjeta corporativa en la Bodega Bouza, local gastronómico en el que usó la tarjeta en cinco oportunidades y gastó en total $36.583. Daoiz Uriarte tiene un solo gasto “sin comprobante” de 56,38 dólares, $1.625 actuales, el 2 de diciembre del 2011.

La exvicepresidenta de OSE, Claudia Palacio, usó la tarjeta una sola vez. Fue el 24 de julio de 2014 y gastó $3.765 en total.

Otros exintegrantes del directorio de OSE también utilizaron las tarjetas corporativas, como el expresidente Carlos Colacce entre 2010-2011así como también exvicepresidenta Alicia Araujo en el mismo período. Sin embargo, al contestar el pedido de acceso a la información de Asi nos va el organismo se excusó indicando que no contaban con los registros, que se estaban tramitando ante el Banco República. Desde esa respuesta, el pasado 7 de abril, seguimos esperando que respondan.

Asi nos va solicitó también los gastos realizados por los exdirectores de la oposición en ese período, los nacionalistas Sergio Quiesa y Gerardo García, pero OSE no respondió si tenían o no tarjetas corporativaa a disposición.

UTE

Este organismo que no respetó lo solicitado por la producción de este programa y respondió lo que se le antojó. UTE no desglosó los datos por director ni especificó en qué fueron los gastos.

Así nos va pidió lo gastado entre marzo de 2010 y marzo 2015 por cada director de UTE en el período. Los jerarcas que pasaron por esta empresa pública fueron Gonzalo Casaravilla (presidente desde Mayo 2010), César Briozzo (vicepresidente de OSE desde Mayo de 2010), José Garchitorena (exrepresentante por el Partido Colorado entre 2010 y 2012), Gerardo Rey (exintegrante por el Frente Amplio entre 2010 y 2012), José Antonio Ami (representante del Partido Colorado entre 2015 hasta la actualidad), Luis Pereyra De León (exrepresentante por el Partido Nacional entre 2013 y 2015), Walter Sosa (vocal por el Frente Amplio), Maria Cristina Arca (vocal por el Frente Amplio), Enrique Antia (exintegrante por el Partido Nacional) y Juan Ángel Gómez.

Entre noviembre de 2010 y diciembre de 2015, los gastos de las tarjetas corporativas por parte de los integrantes del directorio de UTE alcanzaron los $930.000.

Los dos años en que se gastó más dinero fueron en el 2013, año preelectoral, superando los 250 mil pesos y el pico de gasto con las tarjetas corporativas ocurrió en el año 2014, año electoral, cuando entre los integrantes del directorio que poseen tarjetas gastaron $300 mil pesos.

Durante el 2016 y el primer trimestre de 2017, los actuales jerarcas al frente de UTE gastaron un total de 258.000 pesos.