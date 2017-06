Con la institucionalidad del sector “así como está”, es imposible que la granja exporte

Foto: http://fotos.lahora.com.ec

“El sistema de la Dirección General de la Granja está colapsando, porque no hay recursos humanos suficientes. Quebramos una lanza por los funcionarios y por la directora (la Ing. Agr. Zulma Gabard). Hacen todo lo que es humanamente posible, pero la realidad de la Dirección no condice con la rapidez que se necesita, porque no hay suficientes funcionarios para atender todos los proyectos donde se está desarrollando el sector”, afirmó en El Mercado Agropecuario el productor frutícola y dirigente de la Confederación Granjera del Uruguay Erick Rolando.

Por otra parte, la Junta Nacional de la Granja (Junagra) -que asesora al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre las políticas del sector- no tiene asignada la competencia de reordenar el gasto “y por lo tanto no puede, entre otras cosas, diagramar el presupuesto, que es el grave error que estamos sufriendo ahora -con la pérdida de funcionarios-, porque no se tomaron los recaudos necesarios en el presupuesto anterior”, señaló Rolando.

Este cuadro institucional impide que el rubro granjero exporte sus productos, “que es lo que todos anhelamos, porque sería prácticamente la salvación del sector. Así se terminarían la concentración (80% de la producción está en manos del 20% de los productores) y la desaparición de productores”, argumentó.

Agregó que “hay muy buenos apoyos” del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para que el productor granjero “pueda insertarse en el mercado internacional”, pero el estado actual de la institucionalidad “no hace que esos recursos lleguen en tiempo y forma. Entre la toma de decisión para aplicar un plan de negocios y la ejecución pasa mucho tiempo”.

Erick Rolando describió tres realidades en el sector: “los productores de avanzada -que están en una situación económica estable-”, quienes viven “una situación media” y aquellos “que están tendiendo a desaparecer”. Estas distintas realidades “están muy relacionadas al sistema de ventas que tenga cada productor. El que produce y también comercializa está mucho mejor que el que tiene que comercializar con terceros”, explicó en Carve.