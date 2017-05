Gerardo Rey renunció a Asamblea Uruguay para “impulsar nuevos liderazgos en el Frente”

Foto: Radio Carve

El Inspector Nacional de Trabajo, Gerardo Rey, explicó a Inicio de Jornada que decidió renunciar a Asamblea Uruguay porque quiere trabajar por la renovación de liderazgos dentro de la izquierda sin comprometer a su sector.

“Yo no estoy impulsando el veto a nadie. Me parece legítimo que (José) Pepe Mujica o Danilo (Astori) se presenten como candidatos (…) Me gustaría participar de la renovación sin comprometer a Asamblea Uruguay”, explicó. Según dijo, “hay una camada de gente joven que puede ser heredera” de los liderazgos dentro del Frente Amplio.