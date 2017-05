Foto: Radio Carve

En diálogo con Gerardo Sotelo, el periodista y conductor de Inicio de Jornada, Nicolás Lussich, analizó la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.

Según explicó no se trata de una “Caja Militar”, como habitualmente se dice, porque no tiene autonomía y por lo tanto no puede aumentar su base de aportación.