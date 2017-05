Director de la Dinara: “Me preocupa más Brasil que los barcos chinos”

Foto: Presidencia de la República

El director de la Dinara, Daniel Gilardoni, dijo a Inicio de Jornada que “todos quieren más controles, pero para eso hay que desarrollar la pesca, porque es la manera que el Ministerio de Economía entienda necesario invertir en el control”.

La Dinara aprobó que se incorporen tres barcos a la pesca de merluza negro y atún, que prácticamente no se explota. La empresa en cuestión es uruguaya, cuyo titular es un ciudadano chino. Esta autorización fue puesta en cuestión por organizaciones no gubernamentales. “Me enseñaron que los capitales no tienen patria, no puedo diferenciar si viene de un lado o del otro”, afirmó. Según dijo, la empresa en cuestión hace 20 años que se encuentra en el país y está vinculada a las normas jurídicas de Uruguay.

“Me han dicho de la preocupación por los barcos chinos y a mí me preocupa más Brasil”, afirmó Gilardoni. “La corrupción en Brasil también está en la administración pesquera”, aseguró.