Nicolás Lussich: “Aplicación de impuestos no puede ignorar situación de la economía”

Foto: Radio Carve

El periodista y conductor de Inicio de Jornada, Nicolás Lussich, analizó el aumento de la recaudación de la Dirección General Impositiva en 5% en términos reales. “Son datos muy importantes, hay que destacar que la principal fuente de recaudación del Estado uruguayo es la DGI”, explicó Lussich.

“Los datos son esperables porque hubo un ajuste fiscal, que el gobierno llamó consolidación fiscal, y de eso ha tenido poco porque el déficit sigue siendo elevado”, afirmó.

Además, subrayó que existe un cambio en la estructura de impuestos. La recaudación por IRPF, se ubicó 25% por encima de la del mismo período del año pasado. Esto se debe al ajuste fiscal definido por el gobierno el año pasado, que elevó las tasas y redujo las deducciones del impuesto.

En lo que va del año, 1 de cada 5 pesos recaudados por la DGI correspondió a impuestos a la renta personal. La recaudación del Impuesto a la Actividad Empresarial subió 4% real, mientras la recaudación de IVA subió menos de 2%.

“Mientras se está dando un aumento de la recaudación, el Frente está analizando aumentar impuestos. No hay pecado en subir tributos; pero no se puede negar que los impuestos no son independientes unos de los otros o pensar que si se cambian no va a incidir en la marcha de la economía”, afirmó Lussich.