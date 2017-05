Hay cinco empresas autorizadas para producir cáñamo industrial y más de 15 interesadas

Foto: https://piensaenverde.eublog

En conjunto, las cinco firmas autorizadas abarcan una superficie de aproximadamente 400 hectáreas, informó en El Mercado Agropecuario la Ing. Agr. Catalina Rava, técnica de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Están ubicadas en los departamentos de Canelones, Maldonado, Paysandú y Salto, agregó la Ing. Rava, autora del estudio “Cáñamo industrial: ventana de oportunidad para Uruguay”.

“Históricamente, el cáñamo industrial ha sido una fuente de fibras y aceite, utilizado en todo el mundo para producir una gran variedad de productos. Sus propiedades agronómicas ‘con características ambientalmente amigables’ y los avances tecnológicos para su procesamiento lo han hecho resurgir a nivel internacional”, expresó en el citado trabajo.

Rava señaló en Carve que “los mayores problemas” que se han registrado en las iniciativas en curso son de enmalezamiento y de ajuste de las técnicas en campo del paquete tecnológico aplicado, por ejemplo “las fechas de siembra y el momento de cosecha”.

Estimó que, en una primera etapa, los productos posibles de generar en nuestro país serán “granos y flores” y que se debe apuntar también a “la exportación de genética”, para convertir a Uruguay en “proveedor de material de propagación para otros países”.

Algunas fuentes afirman que hay unos 2.000 usos del cáñamo industrial, dijo Catalina Rava. Entre ellos mencionó el textil (alfombras, cuerdas, redes de pesca, etc.), la fabricación de papel moneda y para cigarros, materiales de construcción (por su poder como aislante), como insumo para la elaboración de alimentos (aceites, margarinas, granola, barras de snacks, etc.), como insumo para la fabricación de artículos de higiene (jabones, champúes, cosméticos, etc.) y como componente de pinturas y barnices.

En los años 40 del siglo XX, Henry Ford utilizó, en su fábrica de automóviles, bioplásticos obtenidos de diversas fibras vegetales, entre ellas las de cáñamo.