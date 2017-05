“Solo resta que Michel Temer renuncie”, dijo periodista de Brasil

Foto: http://elpais.com

El periodista y editor del diario Zero Hora, Leo Gerchmann, analizó en Inicio de Jornada la crisis política que se vive en Brasil. Según reveló el diario O Globo, Temer, fue grabado por uno de los dueños del gigante cárnico JBS, Joesley Batista, avalando la compra del silencio del exjefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, en prisión por participar en la trama de corrupción de Petrobras.

“Solo resta para Temer la renuncia, porque no es ni siquiera un presidente electo con votos”, afirmó. El periodista de Zero Hora “todo es muy contundente”, lo que no deja lugar a dudas sobre Temer.

Además, opinó que la única salida posible es llamar a elecciones anticipadas. En tanto, señaló que la situación de Luiz Inácio Lula Da Silva “es muy difícil”.