Se analiza la posibilidad de buscar un canal de negociación de sorgo directo a China

Foto: Sismagro

En el marco de la feria Sial en Shanghái, China, Gustavo Ferrari, director de “Las Achiras” comentó, en Valor Agregado en Carve, que se está trabajando en la búsqueda de un canal negociación de sorgo directo a China.

Ferrari aseguró que el ministro Aguerre también está buscando alternativas para colocar el sorgo en China. Si bien años atrás se vendió dos veces el producto, siempre fue a través de Taiwán y “ahí se queda parte del negocio”, expresó.

Según Ferrari, si lográramos vender el sorgo directamente a China, el precio “no estaría a US$ 100 como está este año”. Contó que en aquel momento el sorgo en Uruguay se vendió a US$ 200 la tonelada, entonces, “si pudiéramos vender directo, no a US$ 200 sino a US$ 150 y sin la intermediación, sería muy bueno”.

Señaló que el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) está trabajando en la posible creación de un protocolo y destacó que cuando se vendió años atrás “se cumplieron con todas las normas: 1 % de quebrado , 1,5% o 2% de basura, es decir, logramos la pureza que pedía China”.

En opinión del director de “Las Achiras” hay muchos productores que no plantan sorgo porque el cultivo no es rentable con el costo de Uruguay. Actualmente el sorgo tiene un costo tan alto como lo tiene el arroz; “hay que hablar de US$ 550 o US$ 600 por hectárea de sorgo y a US$ 100 no se cubren los costos”, aseguró.

Finalmente sugirió que si se estableciera el sorgo a US$ 150 va ser rentable tanto para el racionero como para el productor, pero lo que sí es seguro es que “a US$ 100 no le da al productor”.

Vea lo que dijo Gustavo Ferrari: