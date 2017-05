Ucrus quiere que el Inddhh intervenga para que no se prohíban los carros con caballo

Foto: Intendencia de Montevideo

El prosecretario de la Intendencia, Christian Di Candia, anunció que los carros tirados por caballos serían sustituidos por vehículos eléctricos. Este lunes se reunió con representantes de la organización Basta de Tracción a Sangre y el martes de la próxima semana se reunirá con la Unión de Clasificadores de Residuos Sólidos (Ucrus).

El presidente de Ucrus, Carlos Silva, expresó en Así nos va: “si me vas a poner la prohibición primero solucioname el sustento para mi familia y para mí, porque yo en un barrio pobre tengo que combatir la cultura narco y la delincuencia, tengo que combatir los mis problemas, tengo que tener las necesidades básicas satisfechas, tengo que mandar a mis hijos a estudiar, tengo que mantener una vida decorosa y me sacan la herramienta, vos decís que lo mejor para mí es lo mejor sacarme el caballo. Yo digo no, yo tengo derechos”.

Silva señaló que presentarán el caso ante la Institución Nacional de Derechos Humanos.

“Nosotros tenemos un ley que nos penaliza si castigamos a un animal, esa ley ya está, ahora se pretende poner otra de erradicación total. Nosotros decimos que eso es violencia, eso es prepotencia, eso es avasallamiento a los derechos humanos. Y podemos demostrarlo, tenemos argumentos”, manifestó. Para el presidente de Ucrus “una persona que no vive de esta manera” no le puede decir lo que tiene que hacer con su animal.

Silva considera que aún les falta mucha información y que esperan obtenerla la próxima semana en la Intendencia. “Hay muchas cosas que conversar antes de tomar resoluciones”, subrayó.

Hasta el momento no saben qué kilaje podrían transportar en los nuevos vehículos, ni cuántos se van a entregar. En el último censo de 2011 figuraban 9.000 clasificadores, pero Silva sostiene que ahora la situación es diferente, por lo tanto “debería hacerse un nuevo censo”.

Por último, el presidente de Ucrus dijo que hay muchos clasificadores que están dispuestos a cambiar sus carros por los vehículos que propone la Intendencia, pero otros no. Por eso creen que el cambio “debería ser voluntario, no obligatorio”.