Cuarta suba consecutiva de precio para los lácteos en Fonterra

Foto: Fonterra

El mercado internacional de los lácteos está experimentando claras señales de recuperación de precios y mejores perspectivas para los productores. Durante la primera licitación de mayo el precio medio cotizó US$ 3.166 por tonelada, 3,6% más frente a la referencia anterior.

En los últimos cuatro remate de la empresa neozelandesa el precio creció 10%, pasando de US$ 3.101 a los actuales US$ 3.166 por tonelada. Esto, ha cortado con la volatilidad del mercado e incrementado la tendencia alcista en los valores.

Todos los productos comercializados presentaron subas. La leche en polvo entera, principal producto exportado por Uruguay, cerró su referencia en US$ 3.233 por tonelada (+5,2%). En los últimos doce meses, éste, ha tenido un crecimiento de precio continúo; en la primera posición de mayo cotizó US$ 2.176 por tonelada.

La leche en polvo descremada fue la única variedad que sufrió pérdidas mínimas, su precio medio cayó 0,9% y se ubicó en US$ 1.982 por tonelada. La manteca finalizó en US$ 4.911 por tonelada (+1,1%), la manteca de leche en polvo en US$ 1.859 (+21,8), el queso Cheddar en US$ 3.666 (+4,6%) y la caseína de cuajo en US$ 6.775 (+10,4%).