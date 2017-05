Cosecha “histórica” de soja en Uruguay va ser “para recordar”

Foto: El País

Con más del 60% de la soja cosechada, Uruguay está viviendo su “récord histórico” con rindes “espectaculares y calidades de producto que están dentro de lo esperado”, dijo el productor agrícola del departamento de Soriano, Gabriel Carballal.

Carballal comentó, en Valor Agregado en Carve, que el avance de la cosecha “ha sido muy bueno, muy fluído, con un clima que ha acompañado”. Dijo que esta es la primer cosecha “donde se puede lograr una buenísima calidad, cantidad y muy homogénea. Va ser un año para recordar”, aseguró.

Sin embargo, de la mano de los excesos productivos tanto en Uruguay, como en Paraguay, Brasil y Argentina, sumado al buen contexto productivo del hemisferio Norte, los precios se acomodaron a la situación. Señaló que si bien “nos salva el nivel productivo este año, los precios no son muy buenos”.

Los rindes promedios están en el entorno de los 3.000 kilos por hectárea la de primera y probablemente la de segunda también. Carballal precisó que “esto no quiere decir rinde promedio país”.

En lo que refiere a la calidad del grano y tomando como referencia los parámetros a los que “estábamos acostumbrados”, ésta ha sido “muy buena”. En opinión de Carballal esto va de la mano con el nuevo protocolo de ventas hacia China “que hace que la soja que en otros años era de calidad premium, hoy tiene que entrar a maquinación por presencia de alguna maleza”.

Actualmente el protocolo sanitario de soja les está significando a los productores entre US$ 12 y US$ 20 por tonelada, unos US$ 60 por hectárea. “Esto es un costo extra que el año pasado no lo teníamos, salvo en situación muy puntual”, aseguró el productor.

Según Carballal, “desgraciadamente en Uruguay tenemos el protocolo más riguroso y nos faltan algunas herramientas para poder trabajar”. En su opinión hay “cosas” que hay que corregirlas porque “de a poquito nos está sacando competitividad con respecto a los vecinos”.

Finalmente comentó que “por suerte -o por desgracia- nos tocó esta zafra para debutar con el protocolo. Uno se pregunta qué pasaría en un año de los normales en Uruguay, si no nos dejaría con números en rojo este protocolo”.

Escuche a Gabriel Carballal: